الجيش ينفذ اكبر عملية إنزال في غزة - فيديو

الوكيل الاخباري - ثمن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنفيذ القوات المسلحة لأربع عمليات إنزال جوي تحمل مساعدات إغاثية لأهل غزة وإسقاطها بشكل مباشر على طول ساحل القطاع .

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وتناقل الناشطون مقاطع فيديو يرافقها وسم #نداء_غزة_للأردن - لعملية الانزال مؤكدين على دور الجيش العربي في تنفيذ هذه العمليات التي من شأنها دعم أهالي القطاع في مواجهة الكارثة الإنسانية وحرب التجويع التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني.

بدوره أكدّ مدير الإعلام العسكري العميد مصطفى الحياري، أنّ القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربية نفذت مساء اليوم الإثنين، أكبر عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة شملت 4 إنزالات.



وقال الحياري في تصريحات صحفية عقب انتهاء مهمة الإنزال، إنّ الإنزالات الأربع ضمت 3 طائرات أردنية وواحدة فرنسية، استهدفت 11 موقعًا على ساحل غزة من شمال القطاع وحتى جنوبه.



وبين أنّ الجهود الأردنية مستمرة وعمليات الإنزال القادم ستشهد تعاون موسع مع دول أخرى.

يشار ان مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني المتواصلة والمكثفة،كانت حاضرة منذ بداية الاحداث على الصعيدين الدولي والإقليمي، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأشقاء في قطاع غزة، ومساعيه مع الجهات الفاعلة على الساحة العالمية، لضمان تدفق المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية للقطاع بشكل كاف ومستدام.

عملية إنزال مساعدات أردنية عبر طائرات في سماء قطاع غزة اليوم pic.twitter.com/uEORFEmpdn February 26, 2024

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