الثلاثاء 30-01-2024
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الثلاثاء، 30-01-2024 02:54 م

رابط إلكتروني لتدقيق بيانات متقدمين على وظائف بالفئة الثالثة

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الوكيل الإخباري - نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة رابطاً الكترونيا لتدقيق بيانات المتقدمين على وظائف في الفئة الثالثة، لدائرة الافتاء ودائرة الشؤون الفلسطينية.

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وبينت الهيئة أنه تماشياً مع التزام الحكومة في ترسيخ معاني الشفافية في كافة اجراءات التعيين، فإن ديوان الخدمة المدنية سيتيح الإطلاع على بيانات طلب التوظيف المقدم للتنافس على وظائف الفئة الثالثة والتدقيق عليها .


وأشارت الهيئة إلى أنه في حال وجود أي ملاحظات يرجى ارسالها الكترونيا على نفس الموقع وذلك تمهيدا للبدء بعملية الترشيح لملء هذه الشواغر بعد دراسة الملاحظات. 

وتاليا الرابط: انقر هنا 


 




 

 


 

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