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الأربعاء، 17-01-2024 01:46 م

الحاج توفيق: القطاع التجاري والخدمي الاردني يقف احتراما لشجاعة جنوب افريقيا

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الوكيل الإخباري - عبّر مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان عن تقديره لجمهورية جنوب إفريقيا على مواقفها الداعمة لوقف العدوان الإسرائيلي على أهالي غزة، وجهودها في رفع قضية على الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية لارتكابها مجازر وجرائم حرب بحق المدنيين وتدمير كل مقومات الحياة الأساسية في القطاع.

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وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق خلال لقاء مجلس إدارتها سفيرة جمهورية جنوب أفريقيا لدى المملكة تسيلاني موكوينا اليوم الأربعاء، أن مواقف جنوب افريقيا الداعمة للشعب الفلسطيني تحتم على دول العالم الحر دعمها ومساندتها سياسيا واقتصاديا، مشيرا الى القضية التي رفعتها جنوب افريقيا على دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية لارتكابها مجازر وجرائم حرب بحق المدنيين وتدمير كل مقومات الحياة الأساسية في قطاع غزة.

وأضاف، إن الدعوى القانونية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية تمثل خطوة متقدمة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وجاءت في الوقت المناسب، في إطار المساءلة القانونية عن الجرائم التي يرتكبها الكيان الغاصب في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار الحاج توفيق إلى أن القطاع التجاري والخدمي في الأردن عامة وفي العاصمة عمان خاصة يقف احتراما لشجاعة جنوب أفريقيا، كونها تتطابق مع المواقف الأردنية الرافضة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة، مؤكدا أن تجارة عمان ستقود حراكا اقتصاديا مهما لتعزيز الاستيراد بين البلدين وإقامة المعارض المشتركة وإعادة احياء الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع غرف التجارة في جوهانسبورغ وكيب تاون.


الى ذلك، بحث مجلس إدارة الغرفة خلال اللقاء آليات تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأردن وجنوب إفريقيا وتعزيزها على مستوى مؤسسات القطاع الخاص، والاستفادة من الفرص المتوفرة، وتبادل زيارات الوفود والمعلومات وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة.


ودعا الحاج توفيق الى إقامة المشاريع التجارية المشتركة بين الأردن وجنوب أفريقيا والاستفادة من الاتفاقيات التي تسمح بتصدير المنتجات الأردنية للعديد من التكتلات الاقتصادية العالمية من دون رسوم جمركية أو محددات كمية.
وقال، إن هناك رغبة لزيادة التبادلات التجارية بين الأردن وجنوب أفريقيا حيث أن إمكانات التجارة الثنائية بين الجانبين كبيرة، لافتا إلى أن الغرفة ستقوم بتنظيم زيارة لوفد تجاري أردني لجنوب أفريقيا منتصف العام الحالي لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.

 




 

 


 

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