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الأحد، 31-12-2023 09:30 ص

أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3305 أطنان، منها 2038 طن خضار، و962 طن فواكه، و304 أطنان من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلو غرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و 20 قرشا، والبصل الناشف 25 و35 قرشا، والبطاطا 15 و 40 قرشا، والبندورة 8 و10 قروش، والجزر 40 و50 قرشا، والخيار 30 و50 قرشا، والزهرة 15 و25 قرشا، والليمون 30 و40 قرشا، والموز البلدي 50 و85 قرشا.

 




 

 


 

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