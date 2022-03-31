الحاج توفيق يتوقع إقبالا أوسع على الأسواق غداً

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



قال رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق إن المبيعات في الأسواق المحلية ليست كالمتوقع في الأيام القليلة التي تسبق شهر رمضان .

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وأشار توفيق اليوم الخميس في حديث لـ "الوكيل الإخباري" إلى أنه من المتوقع أن يكون الإقبال أكبر يوم غد الجمعة على المشتريات منوها إلى تزامن بدء بتجهيزات رمضان مع موعد استلام الرواتب .



و بشأن الأسبوع الأول من شهر رمضان توقع أن يكون الإقبال أقل من المعدلات خلال السنوات الماضية.



وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعا كبيرا على أسعار المواد الغذائية بالإضافة إلى الخضار خلال الأسابيع الماضية.

