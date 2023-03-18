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السبت، 18-03-2023 11:55 ص

الحزن يخيم بعد وفاة الطفل عثمان في عمان

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الوكيل الإخباري - 
خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الطفل عثمان محمد صبحي السليحات غرقاً في إحدى برك السباحة أمس الجمعة .

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وفي التفاصيل قال أحد أقارب الطفل لـ"الوكيل الإخباري" إن 4 أطفال من عائلة واحدة تعرضوا للغرق في إحدى المسابح  في منطقة الظهير بالعاصمة عمان.


وأضاف أن الحادثة أودت بحياة الطفل عثمان ذو الـ 6 أعوام مضيفاً أن اثنين من أخوان الطفل حالتهم العامة متوسطة نتيجة الغرق أما أختهم تمكث في العناية الحثيثة.


وستقام صلاة الجنازة ظهر اليوم السبت في مسجد البصة و الدفن في مقبرة أم نوارة وتقبل العزاء في جمعية سلوان في منطقة البيادر حي الرونق.

 


 




 

 


 

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