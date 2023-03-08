اجراء عاجل بشأن السيدة التي اشعلت صورتها مواقع التواصل بإربد - صورة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية انها تتابع حالة السيدة التي تم نشر صورتها على مواقع التواصل الإجتماعي مساء اليوم ، وسيتم التنسيق بين الوزارة وكافة الجهات المعنية لإجراء التدخلات اللازمة للسيدة.



علما بأن السيدة لديها اولاد اثنين وقد جرى سابقا استدعاء أولادها من قبل محافظة اربد .



وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسيدة مريضة تنام على الارصفة في شوارع اربد .



وتبدو السيدة في الصورة بوضع صحي صعب وحسب المعلومات ان هذه السيدة منذ أشهر وهي تجوب الشوارع دون اي معيل ودون تحرك اي جهة رسمية .



وقال ناشطون لموقع الوكيل الاخباري ان السيدة تكون متواجدة بالقرب من مستشفى الاميرة بسمة بشكل دائم .

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