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الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 08-03-2023 09:04 م

اجراء عاجل بشأن السيدة التي اشعلت صورتها مواقع التواصل بإربد - صورة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية انها تتابع حالة السيدة التي تم نشر صورتها على مواقع التواصل الإجتماعي مساء اليوم ، وسيتم التنسيق بين الوزارة وكافة الجهات المعنية لإجراء التدخلات اللازمة للسيدة.

علما بأن السيدة لديها اولاد اثنين وقد جرى سابقا استدعاء أولادها من قبل محافظة اربد .

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسيدة مريضة تنام على الارصفة في شوارع اربد .

وتبدو السيدة في الصورة بوضع صحي صعب وحسب المعلومات ان هذه السيدة منذ أشهر وهي تجوب الشوارع دون اي معيل ودون تحرك اي جهة رسمية .

وقال ناشطون لموقع الوكيل الاخباري ان السيدة تكون متواجدة بالقرب من مستشفى الاميرة بسمة بشكل دائم .

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