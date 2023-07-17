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الإثنين، 17-07-2023 11:16 ص

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الدكتور جمال الدبعي

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الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل بعد وفاة الدكتور جمال محمد يوسف الدبعي في مدينة السلط.اضافة اعلان


ووفق مقربون لـ "الوكيل الإخباري" إن الدكتور الدبعي توفي عن عمر يناهز 66 عاما بسبب تعرضه لتسمم في الدم.

وأشاروا أن الدكتور الدبعي كان يعمل كمدرس في جامعة البلقاء التطبيقية والجامعة الأردنية سابقا.

وتداول رواد مواقع التواصل صور المتوفي سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع وفاته ودعوا الله ان يُلبسه ثوب الرحمة والغفران وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .

 




 

 


 

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