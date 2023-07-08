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السبت، 08-07-2023 07:51 م

رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال مركز راسل بالأعياد الوطنية

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الوكيل الاخباري - رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، في السلط، اليوم السبت، الحفل الذي أقامه مركز راسل للدراسات والأبحاث والمشاريع وجمعية همتكم شباب، بمناسبة الأعياد والمناسبات الوطنية.

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وقال العيسوي "نقف اليوم في حضرة الوطن الأغلى، وهو يحتفي بمناسباته الوطنية، ونستحضر معا مسيرة وطن حافلة بإنجازات ريادية، تحققت برؤى هاشمية حكيمة، ترسم طريق المستقبل الواعد، الذي يليق بوطن، رسالته نهضوية وإرثه حضاري وقيادته هاشمية فذة".


وأضاف "نحتفي بهذه المناسبات الوطنية كأسرة واحدة، وأن يحافظ الأردن على تميزه، كنموذج في الانفتاح السياسي والاقتصادي والأمن والاستقرار، وتبني مفهوم التنمية الشاملة".


وأوضح أن الأردن سطر على مدى السنوات الماضية، قصة نضال وتضحية، وإرادة وعزم وإصرار، جسدها الهاشميون ومعهم الأردنيون، في مسيرة بناء هذا الوطن.


وبين العيسوي أن جلالة الملك يضع في مقدمة أولوياته تحسين مستوى الحياة الكريمة للمواطن، من خلال تسريع عملية التحديث والتنمية ليلمس الجميع ثمار الإنجاز وبما ينعكس على حياة المواطنين.


وقال العيسوي إن المبادرات الملكية التي يطلقها جلالة الملك، وتوجيهاته المستمرة بسرعة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، تأتي ترجمة لرؤى جلالته الحكيمة، لضمان توزيع مكاسب والتنمية بعدالة على جميع المناطق.
وأشار إلى أن المبادرات الملكية تركز حالياً على دعم المشاريع التنموية الإنتاجية، وتوفير فرص العمل للشباب، وتشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، ودعم قطاع المرأة.


وبين أن المبادرات الملكية باتت تشكل محطة نجاح في منظومة العمل التنموي والإنساني.

 




 

 


 

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