الحسين للسرطان وميناء حاويات العقبة يوقعان مذكرة تفاهم

الوكيل الإخباري - وقعت مؤسسة الحسين للسرطان وشركة ميناء حاويات العقبة، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم ستقدم بموجبها الشركة تبرعا من خلال برنامج التسمية والتشريف التابع للمؤسسة.

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ووفقا لبيان المؤسسة، ستتم تسمية وحدة للعلاج الكيماوي باسم الشركة في مبنى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مركز الحسين للسرطان؛ بحيث تذهب قيمة التبرع كصدقة جارية لدعم تطوير البنية التحتية في المركز.



وثمنت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، دور شركة ميناء حاويات العقبة في وقوفها إلى جانب المؤسسة ودعمها رسالتها الإنسانية، مبدية سعادتها بشراكات برنامج التسمية والتشريف، والتي تمثل أسمى معاني العطاء، مؤكدة أهمية تكاتف جهود جميع القطاعات للكفاح ضد مرض السرطان والتصدي له.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة سورين كوفويد ينسين، إن هذا التبرع يعتبر امتدادا لدعم الشركة متعدد المحاور لمؤسسة الحسين للسرطان، والذي يأتي حرصاً منها على دعم رسالة المؤسسة وأهدافها في إطار استراتيجية المسؤولية المجتمعية التي تعتبر الرعاية الصحية من أهم ركائزها.



