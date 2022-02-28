الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

الملك : نحن بحاجة لبناء الجسور بدلاً من الأسوار

بلدية الجفر تعالج مشكلة حفرة هددت حياة المواطنين

كندا تعلن انتهاك الطيران الروسي لمجالها الجوي

منتدى الرصيفة للثقافة يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

عائلتان أردنيتان ترويان لـ"الوكيل الاخباري" لحظات مرعبة عاشوها في أوكرانيا وتفاصيل رحلة العبور إلى بولندا

وصول عائلتان أردنيتان إلى بولندا قادمتين من أوكرانيا تمهيداً للعودة إلى المملكة الجمعة - صور

الضمان تكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعها التأمينية لشهر كانون ثاني 2022

علماء مناخ يحذرون: تغيُّر المناخ سيؤثر مليارات الأرواح في جميع أنحاء العالم

الصحة تعلن قائمة مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

تأهيل غرفة صفية بمدرسة حي نجيب الأساسية في بلدة الكتة

الإثنين، 28-02-2022 04:46 م

الحسين للسرطان وميناء حاويات العقبة يوقعان مذكرة تفاهم

King_Hussein_Cancer_Foundation_Building


الوكيل الإخباري - وقعت مؤسسة الحسين للسرطان وشركة ميناء حاويات العقبة، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم ستقدم بموجبها الشركة تبرعا من خلال برنامج التسمية والتشريف التابع للمؤسسة.

اضافة اعلان


ووفقا لبيان المؤسسة، ستتم تسمية وحدة للعلاج الكيماوي باسم الشركة في مبنى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مركز الحسين للسرطان؛ بحيث تذهب قيمة التبرع كصدقة جارية لدعم تطوير البنية التحتية في المركز.


وثمنت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، دور شركة ميناء حاويات العقبة في وقوفها إلى جانب المؤسسة ودعمها رسالتها الإنسانية، مبدية سعادتها بشراكات برنامج التسمية والتشريف، والتي تمثل أسمى معاني العطاء، مؤكدة أهمية تكاتف جهود جميع القطاعات للكفاح ضد مرض السرطان والتصدي له.


بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة سورين كوفويد ينسين، إن هذا التبرع يعتبر امتدادا لدعم الشركة متعدد المحاور لمؤسسة الحسين للسرطان، والذي يأتي حرصاً منها على دعم رسالة المؤسسة وأهدافها في إطار استراتيجية المسؤولية المجتمعية التي تعتبر الرعاية الصحية من أهم ركائزها. 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

الملك : نحن بحاجة لبناء الجسور بدلاً من الأسوار

5

بلدية الجفر تعالج مشكلة حفرة هددت حياة المواطنين

2202227201219254153142

منتدى الرصيفة للثقافة يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

حدود

عائلتان أردنيتان ترويان لـ"الوكيل الاخباري" لحظات مرعبة عاشوها في أوكرانيا وتفاصيل رحلة العبور إلى بولندا

b50e78d1-ff50-4034-9818-686689f5deae

وصول عائلتان أردنيتان إلى بولندا قادمتين من أوكرانيا تمهيداً للعودة إلى المملكة الجمعة - صور

2202228122520464730838

الضمان تكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعها التأمينية لشهر كانون ثاني 2022

أخبار متعلقة
6377913675978161888

توجيه جديد من رئيس هيئة الأركان المشتركة

main_image5e286c7873177

الأمن يعلن فتح باب التجنيد - تفاصيل

main_image61d2cc64c0c89

حماية البيانات الشخصية يعزز مكانة الأردن بالبيئة الرقمية

Cucumber_Picolino_Vegetable_4593

انخفاض الخيار.. تعرّف على أسعار الخضار اليوم الأحد

0L5A1628 - Copy

77 ألفا و899 إصابة كورونا نشطة في المملكة

5WjgtlWWr9lr7hcNmIAKT7iHjVRa4cd3KMyeYpf1

زواتي توضح حول توزيع وحدات الإنارة الموفرة للطاقة للمنازل