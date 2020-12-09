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الأربعاء، 09-12-2020 09:46 ص

الحكومة: إجراءات جديدة للتعامل مع كورونا

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الوكيل الإخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، إن الحكومة ستعلن الاجراءات التي ستتخذ العام المقبل للتعامل مع جائحة كورونا، خلال الاسابيع القادمة وقبل نهاية الشهر الحالي.

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وأضاف العايد في تصريحات صحفية، أن قانون الدفاع وأوامر الدفاع التي صدرت جاءت للتعامل مع جائحة كورونا، مشيراً إلى أنه وفي حال انتهاء الجائحة سيتوقف العمل بقانون الدفاع.

وبين أن الحكومة تدرس جميع المعطيات لاتخاذ القرارات حتى يتم التوازن بين صحة المواطن والمعطيات الطبية خلال الايام القادمة.

وأكد العايد أن على الحكومة مسؤولية وتحديات وعلى المواطن أيضاً تحديات كبيرة، قائلا: "مدركون كمية المعاناة التي يشعر بها المواطن".


 




 

 


 

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