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الخميس، 07-10-2021 01:30 م

الحكومة :إضافة قناة جديدة للمركز الحكومي الافتراضي "سند جو"

سند


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الخميس، إن المركز الحكومي الافتراضي "سند جو" أضاف قناة جديدة على صفحة سند الرسمية على ماسنجر للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشار في المملكة.

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وبينت الوزارة، أنه يمكن للأشخاص التواصل والاستعلام والاستفسار عن العديد من الخدمات التابعة للمؤسسات الحكومية، عبر الصفحة.


الوزارة  أعلنت في 24 أيار/مايو، إطلاق المركز الحكومي الأردني "سند جو" للدردشه التفاعلية عبر تطبيق واتساب وذلك لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم واسئلتهم إلكترونياً حول الخدمات الحكومية.


وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن الخدمة هي برنامج محادثة آلية (SanadJo Chatbot) عبر تطبيق الواتساب مما يزيد من دقة التواصل وفعاليته وسرعة الرد على الاستفسارات وذلك بالتعاون مع شركة انفوبيب المتخصصة بالخدمات التفاعلية وأنظمة إدارة الاتصالات السحابية.


 




 

 


 

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