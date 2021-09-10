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الجمعة، 10-09-2021 10:45 ص

انخفاض إصابات كورونا النشطة في المملكة

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في المملكة، إلى 12 ألفا و32 حالة حتى صباح الجمعة.

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ووفق الإيجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و518 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 17 حالة وفاة أمس الخميس.


وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 805 آلاف و214 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 39 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.


كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 782 ألفا و664 حالة شفاء.


ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 224 مليوناً و53 ألفا و437 حالة، شفي منها 200 مليون و653 ألفا و244 حالة.


و أودى الفيروس بحياة 4 ملايين و621 ألفا و294 شخصا حول العالم.

 

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