الحكومة : العمل جار على عودة التعليم الوجاهي لجميع الطلاب

الوكيل الاخباري -
اكد مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور عادل البلبيسي ، أن العمل جار لعودة التعليم الوجاهي لجميع الطلاب ، وتم القيام بتطعيم 100 الف من المعلمين ، وتطعيم الهيئات التدريسية في الجامعات وطلاب المراحل السريرية من تخصصات الطب وطب الاسنان والصيدلة .اضافة اعلان
وقال في تصريحات صحفية انه لا قرار حتى الان بتطعيم من هم دون سن 18 عام ، ما عدا الطلاب الذين انهوا الثانوية العامة ويريدون السفر للدراسة في الخارج .
وقال إن الاشخاص المغتربين ممن تلقوا اللقاح في الخارج ومن يحملون شهادة التطعيم وعليه رمز (َQR) ، يمكن لتطبيق سند أن يتحقق من ذلك عن طريقه .