الحكومة : العمل جار على عودة التعليم الوجاهي لجميع الطلاب

الوكيل الاخباري -

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اكد مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور عادل البلبيسي ، أن العمل جار لعودة التعليم الوجاهي لجميع الطلاب ، وتم القيام بتطعيم 100 الف من المعلمين ، وتطعيم الهيئات التدريسية في الجامعات وطلاب المراحل السريرية من تخصصات الطب وطب الاسنان والصيدلة .وقال في تصريحات صحفية انه لا قرار حتى الان بتطعيم من هم دون سن 18 عام ، ما عدا الطلاب الذين انهوا الثانوية العامة ويريدون السفر للدراسة في الخارج .وقال إن الاشخاص المغتربين ممن تلقوا اللقاح في الخارج ومن يحملون شهادة التطعيم وعليه رمز (َQR) ، يمكن لتطبيق سند أن يتحقق من ذلك عن طريقه .