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الخميس، 04-01-2024 06:34 م

الحكومة: القانون يحمي المنتسبين للأحزاب ولا داعي للتخوفات

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الوكيل الإخباري - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، إن "القانون يحمي المنتسبين للأحزاب ولا داعي للتخوفات"، مؤكدا التزام الحكومة بالدستور خاصة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات النيابية واحترام الحريات.اضافة اعلان


وأكد الخريشة خلال لقائه أمناء عامين للأحزاب في مقر الوزارة اليوم الخميس، أن الأردن يقف إلى جانب القضية الفلسطينية بالأفعال وليس بالاقوال بكافة مراحلها و تطوراتها التاريخية حتى اليوم، وحتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة وقيام الدولة الفلسطينية وهو ما أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في المحافل العربية والدولية.

وأعرب الوزير عن تقديره للأحزاب على مواقفها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بوقوفهم خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وتثمين مواقف القوات المسلحة الأردنية لحماية أمن الحدود من العابثين به.

كما ثمن الخريشة مواقف الأحزاب في دعم الدولة من خلال البيانات والمسيرات والوقفات التضامنية الداعمة للأشقاء الفلسطينيين سواء بالمساعدات العينية والغذائية والاغاثية والتزام منتسبي الأحزاب بالقانون.

وأكد أن مسار التحديث السياسي عملية مستمرة، موضحاً أن المرحلة المقبلة هي مرحلة الأحزاب السياسية الأمر الذي يستدعي زيادة مشاركة كافة القوى السياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما أكد أهمية دور الأحزاب في زيادة نسب منتسبيها في بعض مناطق المملكة، داعياً الى تكثيف الجهود لمزيد من التوعية بالحياة الحزبية وهو ما تقوم به الوزارة خلال هذه الفترة بتوعية الشباب والمرأة وكافة فئات المجتمع الأردني بأهمية الحياة الحزبية والسياسية.

 




 

 


 

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