الحكومة تتعهد بحل قضية تأخر الإعفاءات الطبية

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

تعهد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي بحل قضية الإعفاءات الطبية المتأخرة والتي تصدر عن رئاسة الوزراء. اضافة اعلان





وقال الجازي، خلال اجتماع للجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، إنه تم تغيير آلية الحصول على الإعفاءات وهو ما أدى إلى تراكمها خلال الفترة الماضية.



وأضاف أن رئاسة الوزراء مستمرة باستقبال الإعفاءات الطبية سواء أكانت من أعضاء مجلس النواب أو المواطنين، وأنه سيتم إنجازها بالسرعة المطلوبة.



وكان عدد من النواب أثاروا قضية تأخر صدور الإعفاءات الأمر الذي يؤدي إلى تعطل المواطنين في الاستفادة من الخدمات الطبية بالوقت المناسب.

