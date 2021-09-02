الحكومة تحذر من انتكاسة وبائية بالاردن



الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملفّ كورونا الدكتور عادل البلبيسي، إن عدد المواطنين الذين يتلقون اللقاحات يوميا يصل إلى (35-40) ألف مواطن، وهو عدد لا يكفي للوصول إلى النسبة التي تسعى إليها الوزارة.



وقال إن الوزارة تهدف من البروتوكولات الصحية لتحفيز المواطنين من أجل التوجه نحو مراكز التطعيم حتى لا تحدث انتكاسة وبائية في ظل اجراءات الفتح الكامل للقطاعات.



ولفت إلى أن الوضع الوبائي بالمملكة مستقر، والأرقام مريحة، خاصة أن نسبة الفحوصات الايجابية مازالت تتراوح بين (3-4%) ولم ترتفع عن ذلك خلال الأسابيع الأخيرة، داعيا المواطنين للالتزام بإجراءات السلامة العامة لنحافظ على هذا الوضع.

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