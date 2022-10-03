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الصناعة والتجارة توضح اسباب خفض سعر الطحين الموحد

الإثنين، 03-10-2022 10:46 ص

الصناعة والتجارة توضح اسباب خفض سعر الطحين الموحد

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أكد المستشار والناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي أن خفض أسعار الطحين 4.2 دينار لن يؤثر على أسعار الخبز. اضافة اعلان


وقال البرماوي لـ " الوكيل الإخباري" إن القرار يأتي في إطار المراجعات الشهرية التي تتخذها الحكومة، في ضوء المتغيرات التي تطرأ على كلف الإنتاج. 

وأضاف أن القرار جاء بعد ارتفاع أسعار الديزل 35 فلساً في تسعيرة الشهر الحالي، مؤكداً أن أغلب المخابز تعمل على هذا الوقود، الأمر الذي دفع الوزارة لخفض الطحين وتعويض المخابز عن ارتفاع الديزل. 

وشدد البرماوي على أن الحكومة تتحمل أي ارتفاعات بالأسعار على إنتاج الخبر دون أن يكون هناك أي تغيير بالإسعار. 

وخفضت وزارة الصناعة والتجارة والتموين سعر طن الطحين الموحد للشهر الحالي والمنتج من قبل جميع مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة بمقدار 4.2 دينار للطن.

 




 

 


 

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