شاهد .. الفلك الدولي ينشر صوراً لـ "سديم القلب" من سماء الأردن

الوكيل الاخباري - نشر مركز الفلك الدولي صوراً "لسديم القلب " تم التقاطها من سماء الأردن، في منطقة الحرانة.

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وقال المركز، إن الصور التقطها عضو مركز إمام حمدي، بمستوى ظلام Bortel 3.



وأشار إلى أنه تم أخذ بيانات الصور بثلاث ليالي مختلفة، الليلة الأولى 4 ساعات و12 دقيقة، الليلة الثانية 3 ساعات و26 دقيقة، الليلة الثالثة 4 ساعات و51 دقيقة، وبمجموع: 12 ساعة و28 دقيقة. وبمجموع 1496 إطار.

