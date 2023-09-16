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السبت، 16-09-2023 11:36 ص

شاهد .. الفلك الدولي ينشر صوراً لـ "سديم القلب" من سماء الأردن

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الوكيل الاخباري - نشر مركز الفلك الدولي صوراً "لسديم القلب " تم التقاطها من سماء الأردن، في منطقة الحرانة.

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وقال المركز، إن الصور التقطها عضو مركز إمام حمدي، بمستوى ظلام Bortel 3.

وأشار إلى أنه تم أخذ بيانات الصور بثلاث ليالي مختلفة، الليلة الأولى 4 ساعات و12 دقيقة، الليلة الثانية 3 ساعات و26 دقيقة، الليلة الثالثة 4 ساعات و51 دقيقة، وبمجموع: 12 ساعة و28 دقيقة. وبمجموع 1496 إطار.

 


 




 

 


 

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