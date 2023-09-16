شاهد .. الفلك الدولي ينشر صوراً لـ "سديم القلب" من سماء الأردن

الوكيل الاخباري - نشر مركز الفلك الدولي صوراً "لسديم القلب " تم التقاطها من سماء الأردن، في منطقة الحرانة.
وقال المركز، إن الصور التقطها عضو مركز إمام حمدي، بمستوى ظلام Bortel 3.
وأشار إلى أنه تم أخذ بيانات الصور بثلاث ليالي مختلفة، الليلة الأولى 4 ساعات و12 دقيقة، الليلة الثانية 3 ساعات و26 دقيقة، الليلة الثالثة 4 ساعات و51 دقيقة، وبمجموع: 12 ساعة و28 دقيقة. وبمجموع 1496 إطار.
صورة مبدعة لسديم "القلب والروح" من سماء الأردن— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) September 16, 2023
تصوير عضو مركز الفلك الدولي إمام حمدي، من منطقة "الخرانة" في الأردن، بمستوى ظلام Bortel 3.
تم أخذ بيانات الصور بثلاث ليالي مختلفة.
الليلة الأولى 4 ساعات و12 دقيقة.
الليلة الثانية 3 ساعات و26 دقيقة.
الليلة الثالثة 4 ساعات و51 دقيقة.… pic.twitter.com/zD7gaqkaPH