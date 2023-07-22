الحكومة تطرح 870 سيارة للبيع في المزاد - رابط

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بينت منصة المزادات الإلكترونية على موقع وزارة العدل، عن وجود 870 مركبة معروضة للمزاد بعد أن صدر عليها قرارات تنفيذية قضائية.



وتشير بيانات الوزارة التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" إلى أن أماكن تواجد هذه المركبات في ساحات الحجز المعتمدة، حيث يبدأ افتتاح المزاد عليها من 50 ديناراً.



وتكون المزايدة على هذه المركبات الكترونية، حيث تختلف من حيث سعر المزاد، وحالة المركبة وسنة الصنع.



ويُشار إلى أن هذه السيارات محجوزة منذ سنوات وأصبحت القيمة المالية المستحقة بدل أرضيات لحساب أصحاب الكراجات لغالبيتها أعلى من ثمنها.

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