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الإثنين، 26-06-2023 08:18 م

الحكومة تقرر إعفاء الأردنيين من هذه الرسوم غدا الثلاثاء

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - أعلنت دائرة الآثار العامة إعفاء الأردنيين من رسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف، يوم الثلاثاء، بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الدائرة .

وسيعتمد يوم 27 حزيران من كل عام بأنه "يوم الآثار الأردني"، تضاء فيه المواقع الأثرية وتزين، وذلك بحسب التعميم.

وتحدث مدير آثار جرش محمد الشلبي الاثنين عن السماح للأردنيين، الثلاثاء، بالدخول إلى الموقع الأثري والمتحف التابع لمديرية آثار جرش مجانا.

وأشار الشلبي، إلى إعفاء الأردنيين من رسوم الدخول بسبب مرور مائة عام على تأسيس دائرة الآثار العامة، كما أن مديرية آثار جرش اتخذت كل الإجراءات لاستقبال زوار الموقع الأثري يوم الثلاثاء، وطيلة عطلة عيد الأضحى.

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