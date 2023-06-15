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الخميس، 15-06-2023 09:13 م

وزير السياحة يرعى حفل تخريج الفوج الثامن عشر من طلبة المدرسة الفندقية

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الوكيل الاخباري - رعى وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، اليوم الخميس، حفل تخريج الفوج الثامن عشر من طلبة المدرسة الفندقية الأردنية، بحضور رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان العين عبد الحكيم الهندي، ومدير المدرسة الفندقية الأردنية وسام فاخوري.

وقال الوزير القيسي، خلال رعايته الحفل "إن ما نشهده اليومَ من ازدهار وتطور في قطاع السياحة الذي أضحى من أهم روافد الاقتصاد الوطني، جاء كله بفضل رؤية القيادة الهاشمية الحكيمة وعزم وإخلاص أبناء وبنات الوطن وعطائهم ".

وأكد، أن هذه الجهود تأتي بالتناغم مع الرؤية الأوسع المشمولة في الاستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن للأعوام 2021- 2025، وأحد محاورها تعليم وتدريب الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في القطاع السياحي تلبية لاحتياجات السوق.

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