دائرة الآثار تعقد دورة حول المراقبة والتقييم

الوكيل الإخباري - نظمت دائرة الآثار العامة، اليوم الأحد، دورة تدريبية بعنوان "المراقبة والتقييم المرتبطة باستراتيجية إدارة الإرث الأثري للأعوام 2023-2027".

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وقال مدير عام الدائرة الدكتور فادي بلعاوي، خلال افتتاحه الدورة، إن أولويات الدائرة ورسالتها مرتبطة بمعايير ورؤية الدولة الأردنية وبرنامج التحديث الاقتصادي واستراتيجية الوزارة، مبينا أن من مهام الدائرة المحافظة على الإرث الأثري الأردني، وضمان مشاركة جميع الشركاء والتزامهم، وتوفير بيئة ممكنة داعمة وبجهود تشاركية.



وأضاف أنه جرى من خلال الخطة التنفيذية لإستراتيجية إدارة الإرث الأثري، تشكيل لجنة فنية لموظفي الدائرة لجمع البيانات الخاصة بمؤشرات القياس الخاصة بالاستراتيجية، وكتابة تقارير المراقبة والتقييم.



وركزت الدورة على أهمية خطط المتابعة والتقييم في نجاح الاستراتيجية، حيث تسمح عملية المتابعة والتقييم للمخططين وواضعي السياسات والبرامج والمشاريع الكشف عن مدى نجاح وسائل وطرق يستخدمونها بتحديد وتعريف إنجازاتهم، ووسائل أفضل لتطبيق السياسات والبرامج والمشاريع، بهدف التطوير والاستدامة.



يشار إلى أن الدورة جاءت بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، من خلال مشروع استدامة الإرث الثقافي، المنفذ من قبل المركز الأميركي للأبحاث (ACOR).