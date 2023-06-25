الأحد 25-06-2023
الوكيل الاخباري

الملك يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى

تعديل موقع محطة الترخيص المتنقل ليوم غدٍ

الخدمات الطبية الملكية تنهي معاناة طفل ابتلع جسم غريب

أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي والمسالخ والحدائق في عيد الأضحى

لليوم الثاني.. اشتباكات عنيفة في السودان بين الجيش والدعم السريع

الغذاء والدواء تنشر آلية الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية

التربية: تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" ستكون عبر طريقتين

بشر الخصاونة في اجازة خاصة وكريشان رئيساً للوزراء بالوكالة

وفاة سيدة بحادث دهس في عمان

23 فائزا بجائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية

الأحد، 25-06-2023 04:33 م

دائرة الآثار تعقد دورة حول المراقبة والتقييم

1687696411722


الوكيل الإخباري - نظمت دائرة الآثار العامة، اليوم الأحد، دورة تدريبية بعنوان "المراقبة والتقييم المرتبطة باستراتيجية إدارة الإرث الأثري للأعوام 2023-2027".

اضافة اعلان


وقال مدير عام الدائرة الدكتور فادي بلعاوي، خلال افتتاحه الدورة، إن أولويات الدائرة ورسالتها مرتبطة بمعايير ورؤية الدولة الأردنية وبرنامج التحديث الاقتصادي واستراتيجية الوزارة، مبينا أن من مهام الدائرة المحافظة على الإرث الأثري الأردني، وضمان مشاركة جميع الشركاء والتزامهم، وتوفير بيئة ممكنة داعمة وبجهود تشاركية.


وأضاف أنه جرى من خلال الخطة التنفيذية لإستراتيجية إدارة الإرث الأثري، تشكيل لجنة فنية لموظفي الدائرة لجمع البيانات الخاصة بمؤشرات القياس الخاصة بالاستراتيجية، وكتابة تقارير المراقبة والتقييم.


وركزت الدورة على أهمية خطط المتابعة والتقييم في نجاح الاستراتيجية، حيث تسمح عملية المتابعة والتقييم للمخططين وواضعي السياسات والبرامج والمشاريع الكشف عن مدى نجاح وسائل وطرق يستخدمونها بتحديد وتعريف إنجازاتهم، ووسائل أفضل لتطبيق السياسات والبرامج والمشاريع، بهدف التطوير والاستدامة.


يشار إلى أن الدورة جاءت بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، من خلال مشروع استدامة الإرث الثقافي، المنفذ من قبل المركز الأميركي للأبحاث (ACOR).

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ترخيص-متنقل

تعديل موقع محطة الترخيص المتنقل ليوم غدٍ

496410

مخالفة 9 منشآت غذائية في الزرقاء

تنزيل (1)

وفد بلجيكي يطلع على تجربة القطاع الصحي الرقمية

1687697329427

دورة توعوية حول حقوق الإنسان

1687697834602

مدير الجمارك يطلع على سير العمل في جمرك حرة الزرقاء

1687699055900

تراجع الحركة الشرائية في أسواق الزرقاء

أخبار متعلقة
ازمة سير (9)

كشف أسباب تباطؤ حركة السير في عمان الثلاثاء

1685362114715

وزيرة الثقافة تشارك بلدية مأدبا الاحتفال بزفاف ولي العهد

WhatsApp Image 2023-05-29 at 3.13.28 PM

المواصفات والمقاييس تبدي استعدادها لتقديم كل الدعم لقطاع الصناعات الغذائية

1685361360016

رئيس المحكمة الدستورية يزور التل في منزله

350455649_556535969750809_204007668695524277_n

هل تدخل جمعيات الموظفين في باب "كل قرض جر نفعاً فهو ربا"؟

فففففففففففف

امتلاء سدي الوحيدي والأحمر في الجنوب - فيديو