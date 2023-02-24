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الجمعة، 24-02-2023 08:18 م

الحكومة تكشف سبب تغير التوقيت على هواتف الأردنيين

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشفت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادي أسباب تغير التوقيت على الهواتف الذكية للمستخدمين في الأردن.

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وقالت الوزارة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إن المشكلة قد تكون بسبب ضبط معدل الوقت من الهاتف، أو بسبب تغير الوقت بحسب مكان الدولة إذا كان الشخص مسافرا خلال الفترة الماضية.

 

وأضافت أنه لم ترد أي ملاحظات إليها من المواطنين عن تغير الوقت.

 

ودعت الوزارة المواطنين الذين واجهوا مشاكل في تغير التوقيت إلى مراجعتها.

 

وبيّنت أنه يمكن ضبط التوقيت يدويا من خلال الهاتف على GMT +3 وهو المعتمد في الأردن.

 

وكان عدد من المواطنين واجهوا مشاكل في تغير التوقيت تلقائيا على بعض الهواتف الذكية.

 

 

 




 

 


 

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