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الأحد، 29-05-2022 04:52 م

الحكومة تكشف عدد اصابات كورونا خلال أسبوع

كورونا 5


 الوكيل الاخباري - أعلن مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، اليوم الأحد، أنه سُجل في الأسبوع الوبائي رقم 21، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 أيار الحالي، 269 إصابة بفيروس كورونا، مقارنة بـ 309 إصابات للأسبوع الوبائي 20 وبانخفاض 13 بالمئة.

وبين البلبيسي، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأسبوع الحالي، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي.

وبلغ عدد فحوصات "بي سي آر" التي تم إجراؤها خلال الأسبوع 15933 فحصا، مقارنة بـ 17789 فحصا خلال الأسبوع الماضي، وبنسبة انخفاض 10 بالمئة.

ولفت إلى أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 7 حالات، مقارنة بـ 12 حالة خلال الأسبوع رقم 20، وبنسبة انخفاض 42 بالمئة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 1.7 بالمئة، مقارنة بـ 1.7 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي رقم 20.

وبلغ عدد الحالات النشطة 184 حالة، مقارنة مع 238 حالة خلال الأسبوع رقم 20، وبانخفاض حوالي 23 بالمئة.

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