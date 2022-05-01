انخفاض إصابات كورونا بالاردن 28% والوفيات 60%



الوكيل الاخباري - أعلن مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الوبائي رقم 17 لعام 2022 للفترة الممتدة من 23 إلى 29 نيسان الماضي بلغت 225 حالة مقارنة مع 313 حالة للأسبوع الوبائي 16، وبانخفاض نسبته 28 بالمئة.



وبين البلبيسي ، الأحد، أن عدد الوفيات بلغت 2، مقارنة مع 5 حالات وفاة خلال الأسبوع الوبائي 16، وبانخفاض نسبته 60 بالمئة. وبلغ عدد فحوصات "بي سي آر" التي تم إجراؤها خلال الأسبوع رقم 17 نحو 18164 فحصا مقارنة مع 19992 فحصا خلال الأسبوع الماضي، وبنسبة انخفاض 9 بالمئة ، بحسب بترا.

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