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الأحد، 13-08-2023 02:12 م

الحكومة تناقش استعمال الذكاء الاصطناعي في نظام التخطيط للأحمال الكهربائية

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الوكيل الإخباري - عقدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأحد اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من شركاء القطاع لمناقشة آلية تنفيذ مشروع استعمال الذكاء الاصطناعي في نظام التخطيط والتشغيل للأحمال الكهربائية، نظرا لأهمية قطاع الطاقة وتأثيره المباشر والكبير على الاقتصاد الوطني الأردني.اضافة اعلان


وناقش الاجتماع معايير اختيار مشروع "استعمال الذكاء الاصطناعي في نظام التخطيط والتشغيل للأحمال الكهربائية" ليكون أول مشروع يتم البدء بتنفيذه، من أصل 68 مشروعا مدرجة في الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية 2023-2027 والمتضمنة 4 مشاريع تهدف الى تحسين الخدمات العامة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، و تعمل على تنفيذها كل من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة واللجنة الوطنية التوجيهية للذكاء الاصطناعي بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية بالمشاريع الأربعة وبتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA).

وطرح ممثلو مركز المراقبة والتحكم التابع لشركة الكهرباء الوطنية التحديات التي يواجهها المركز في القدرة على التنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية على الشبكة الوطنية ومقارنتها مع الأحمال المسجلة في أوقات سابقة، داعين الى ضرورة تنفيذ المشروع بالسرعة الممكنة لأهميته في تخطي التحديات المرصودة.

من جانبهم أكد ممثلو هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن استعداد الهيئة لتوفير البيانات المطلوبة كافة كمدخل لدراسة المشروع وتحقيق المخرجات المرجوة منه، مشيرين الى ما تقوم به الهيئة حاليا على تنفيذ مشروع في الذكاء الاصطناعي يتعلق بإدارة البيانات التي تمتلكها الهيئة مما سيمكن الهيئة من توفير البيانات المطلوبة بالتوافق مع احتياجات مشروع استعمال الذكاء الاصطناعي في نظام التخطيط والتشغيل للأحمال الكهربائية.

 




 

 


 

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