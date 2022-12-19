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الإثنين، 19-12-2022 12:09 م

الحكومة تنعى شهداء الأمن العام.. وتؤكد: لن نتهاون في إنفاذ القانون

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الوكيل الإخباري - نعى مجلس الوزراء استشهاد نشامى الأمن العام النَّقيب غيث قاسم الرَّحاحلة، والملازم 2 معتزّ موسى النجادا، والعريف إبراهيم عاطف الشَّقارين، الذين ارتقوا برصاص الغدر خلال أدائهم الواجب.

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وأعرب المجلس عن أصدق التعازي والمواساة لأهالي الشهداء وذويهم، وللوطن وجميع أبنائه بهذا المصاب الجلل، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

 

وأكد عدم التهاون في إنفاذ القانون وفرض سيادته على كل من يحاول الإخلال بالأمن والاعتداء على رجال الأمن والممتلكات العامة والخاصة واستثمار أيّ ظرف لإحداث الفوضى وترهيب المواطنين.





 

 


 




 

 


 

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