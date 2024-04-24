الأربعاء 24-04-2024
الوكيل الاخباري
 

استشهاد فتاة برصاص الاحتلال قرب مدخل بيت عينون شمال الخليل

24_4_2024 .. 100 حفلة زفاف في صالات الأردن

عبابنة: لا يوجد إبرة حساسية في الأردن وما يباع للمواطنين إبرة كرتزون

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.4 % في 2023

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

عشريني يقتل شقيقه في البقعة

أسماء رؤساء مجالس المحافظات - تحديث مستمر

سلطنة عُمان توقف الابتعاث للجامعات الأردنية الخاصة مؤقتاً

وزير المالية الإسرائيلي يثني على استقالة رئيس شعبة الاستخبارات

جيش الاحتلال الاسرائيلي يقصف جنوب لبنان وحزب الله يرد

الأربعاء، 24-04-2024 10:17 ص

الحكومة تنفذ تقييما أمنيا فنيا لـ60 مؤسسة وطنية

أساسيات_الأمن_السيبراني


الوكيل الإخباري - نفذت الحكومة مشروع كشف الشبكة والاستجابة لها Network Detection and response -NDR، ومشروع اكتشاف نقطة النهاية والاستجابة لها endpoint Detection and response EDR، لتحسين وتطوير منظومة الأمن السيبراني في المؤسسات الوطنية.

اضافة اعلان


وبحسب تقرير سير العمل في الربع الأول من العام الحالي، للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، اشترت الحكومة أجهزة حماية (firewall) وأجهزة حماية (WFA) وخدمات (DDOS) لما مجموعه 60 مؤسسة حكومية.


ونفذت الحكومة تقييماً أمنياً فنياً لما مجموعه 60 مؤسسة حكومية.


وأجرت حوكمة للأمن السيبراني على المستوى الوطني من خلال التحضير لإطلاق جائزة التميز في الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وأعدت مسودة نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني.


كما باشرت الحكومة بمشروع إعداد تعليمات التراخيص لمقدمي الخدمات السيبرانية، وصنفت قطاعات البنية التحتية الحرجة على المستوى الوطني.


وبدأت الحكومة بالتمهيد للبدء بتنفيذ مشروع تدريب المؤسسات الوطنية على الإطار الوطني للأمن السيبراني وضوابطه ومعاييره، حيث سيستهدف المشروع ما مجموعه 100 مؤسسة حكومية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
طط

عبابنة: لا يوجد إبرة حساسية في الأردن وما يباع للمواطنين إبرة كرتزون

gdb

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.4 % في 2023

88

مركزا التوثيق الملكي والمحفوظات السعودي يبحثان التعاون المشترك

32024210033911809298

عشريني يقتل شقيقه في البقعة

4dcef843-3ab4-4802-b2ae-b5bbf34a54fc

أسماء رؤساء مجالس المحافظات - تحديث مستمر

l201902151550194284

سلطنة عُمان توقف الابتعاث للجامعات الأردنية الخاصة مؤقتاً

أخبار متعلقة
434949631_819446516890633_3749586839088505341_n

مندوبا عن الملك الأمير فيصل يرعى اختتام المجالس العلمية الهاشمية

660bfd5133334

الملك يوجه الحكومة لتسهيل مشاريع شركة البوتاس في قطاعي المياه والطاقة

6202123141055481232741

مؤتمر صحفي حكومي غدا الثلاثاء

1711471286509

مذكرة تفاهم لتزويد "الموقر الصناعية" بالغاز الطبيعي

1711460401870

الخلايلة يفتتح مسجد اليسرى في قضاء الظليل بالزرقاء

1711460588073

ولي العهد يزور المعرض الختامي للمسابقة الوطنية الأولى لتصميم الشرائح الإلكترونية