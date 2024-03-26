الثلاثاء 26-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الاعلامي الدكتور رافع الطاهات.. الحمدلله على السلامة

الأمن العام: هذه قصة الوكيل إبراهيم

تصريح جديد من المقاومة حول ارتكاب الاحتلال لجرائم حرب في غزة

الأردن يؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية

الاحتلال يشدد حصاره على الطواقم الطبية في مجمع الشفاء

ولي العهد يزور المعرض الختامي للمسابقة الوطنية الأولى لتصميم الشرائح الإلكترونية

400 دولار سعر كيس الطحين في شمال غزة

هآرتس: صفقة التبادل لم تنهر

غالانت: لن نوقف القتال في غزة حتى نعيد جميع المحتجزين

كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن الثلاثاء ؟

الثلاثاء، 26-03-2024 07:59 م

مذكرة تفاهم لتزويد "الموقر الصناعية" بالغاز الطبيعي

1711471286509


الوكيل الإخباري - توقع الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية "جوتك" وشركة المدن الصناعية الأردنية، يوم غد الأربعاء، مذكرة تفاهم؛ بهدف تزويد مدينة الموقر الصناعية بالغاز الطبيعي.

اضافة اعلان


وجرى في نهاية العام الماضي تكليف "جوتك" من قبل الحكومة بتولي المهام المطلوبة من الشركة الحكومية للغاز الطبيعي، بهدف زيادة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي لخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية.


وتتولى الشركة وبالتنسيق المباشر مع الجهات المسؤولة عن التجمعات الصناعية تنفيذ البنية التحتية لشبكة توزيع الغاز الطبيعي داخل المدن الصناعية لغايات تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي، وتولي الخدمات (إدارة وتشغيل وصيانة) شبكات الغاز داخل المدن الصناعية.


وأكد مدير عام الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية "جوتك" المهندس حسن الحياري أهمية تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي وتوفير مصادر بديلة لها للتزود بالغاز الطبيعي، الأمر الذي من شأنه خفض كلف الطاقة على الصناعات بتقليل فاتورة الطاقة بالاستعاضة بالغاز الطبيعي عن مصادر الطاقة الأخرى، وفي نفس الوقت تنويع مصادر الدخل وزيادة ربحية "جوتك".


وأوضح، في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الشركة ستقوم باستحداث قسم خاص بالغاز الطبيعي داخل الشركة لتولي مهمة متابعة تنفيذ المشروع، منوها إلى أن الشركة تعمل حاليا على التواصل مع شركات المدن الصناعية لتوقيع مذكرات تفاهم معها لغاية تنفيذ البنية التحتية المشروع وإيصال الغاز الطبيعي للشركات داخل المدن الصناعية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-03-26 at 8.14.03 PM

الاعلامي الدكتور رافع الطاهات.. الحمدلله على السلامة

434560148_812827687555105_6190695861497211560_n

الأمن العام: هذه قصة الوكيل إبراهيم

1711471638431

وزارة البيئة وجمعية الأقحوان الأبيض توقعان اتفاقية لتدوير النفايات

1711469367082

ندوة علمية عن "المستجدات الطبية وأثرها على الصيام" في آل البيت

WhatsApp Image 2024-03-26 at 6.45.20 PM

بدء مسابقة مقرئ القرآن الكريم للطلبة الوافدين في جامعة اليرموك

iAOVJffxYeaUzZglnMwCD9UdZthbnfn0qJJ4cg7U

الأردن يؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية

أخبار متعلقة
65faaa0e12cc5

الملك يوجه لإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية

1710670989112

المبادرات الملكية.. أولوية ملكية لرفع المستوى المعيشي للأسر العفيفة

5202227122358519640995

الخصاونة يرد على مداخلات النواب بشأن اتفاقية المطار

1709114088242

وزير التربية يبحث مع السفير البريطاني علاقات التعاون في المجالات التعليمية

WhatsApp Image 2024-02-28 at 1.14.26 PM

أمين عام سلطة وادي الأردن يبحث مع الممثل الأعلى للوكالة اليابانية جايكا أوجه التعاون المشترك

61b5d3eec9bc7

%92 نسبة إنجاز وزارة الزراعة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي