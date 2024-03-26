مذكرة تفاهم لتزويد "الموقر الصناعية" بالغاز الطبيعي

الوكيل الإخباري - توقع الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية "جوتك" وشركة المدن الصناعية الأردنية، يوم غد الأربعاء، مذكرة تفاهم؛ بهدف تزويد مدينة الموقر الصناعية بالغاز الطبيعي.

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وجرى في نهاية العام الماضي تكليف "جوتك" من قبل الحكومة بتولي المهام المطلوبة من الشركة الحكومية للغاز الطبيعي، بهدف زيادة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي لخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية.



وتتولى الشركة وبالتنسيق المباشر مع الجهات المسؤولة عن التجمعات الصناعية تنفيذ البنية التحتية لشبكة توزيع الغاز الطبيعي داخل المدن الصناعية لغايات تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي، وتولي الخدمات (إدارة وتشغيل وصيانة) شبكات الغاز داخل المدن الصناعية.



وأكد مدير عام الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية "جوتك" المهندس حسن الحياري أهمية تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي وتوفير مصادر بديلة لها للتزود بالغاز الطبيعي، الأمر الذي من شأنه خفض كلف الطاقة على الصناعات بتقليل فاتورة الطاقة بالاستعاضة بالغاز الطبيعي عن مصادر الطاقة الأخرى، وفي نفس الوقت تنويع مصادر الدخل وزيادة ربحية "جوتك".



وأوضح، في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الشركة ستقوم باستحداث قسم خاص بالغاز الطبيعي داخل الشركة لتولي مهمة متابعة تنفيذ المشروع، منوها إلى أن الشركة تعمل حاليا على التواصل مع شركات المدن الصناعية لتوقيع مذكرات تفاهم معها لغاية تنفيذ البنية التحتية المشروع وإيصال الغاز الطبيعي للشركات داخل المدن الصناعية.