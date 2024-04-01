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الإثنين، 01-04-2024 05:50 م

مؤتمر صحفي حكومي غدا الثلاثاء

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الوكيل الإخباري - تعقد وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "وزارة التنمية الاجتماعية.. إنجاز وتحديات" في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.

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ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين للحديث لوسائل الإعلام حول القضايا والمواضيع العامة.


ويتمحور اللقاء حول عدة موضوعات أبرزها، الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وتشبيكها مع مسارات التحديث الثلاثة؛ السياسية والاقتصادية والإدارية، والتشريعات القانونية لوزارة التنمية كقانون التنمية الاجتماعية الجديد، إضافة للتطورات على الخطة العشرية لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة ببدائل الإيواء.


ودعت وزارة الاتصال الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء إلى الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أيّ من وسائل الإعلام.

 




 

 


 

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