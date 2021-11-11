الحكومة : توجه لحفر 3 آبار جديدة في حقل حمزة

الوكيل الاخباري - تتجه وزارة الطاقة والثروة المعدنية، لحفر 3 آبار جديدة في حقل حمزة النفطي الذي ينتج حالياً 30 مليون قدم مكعّب يومياً، حسب وزير الطاقة صالح الخرابشة.



وقال الخرابشة خلال محاضرة له، الخميس، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية للدارسين في دورة الدفاع 19، إنه يجري العمل على رفع القدرة الإنتاجية لحقل حمزة النفطي إلى نحو 50 مليون قدم مكعّب يومياً.



وأضاف أن ائتلافا سعوديا أميركيا تقدم للعمل في الحقل، وسيتم توقيع مذكرة التفاهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة.



وأشار إلى أن الوزارة ستحفر 3 آبار جديدة، وإعادة الدخول إلى بئرين آخرين بعد إجراء الدراسات اللازمة لتحديد مواقع الحفر الجديدة في حقل السرحان وتحديد الاحتياطي منه.



ولفت النظر إلى أن جهود الوزارة تتركز حالياً في زيادة نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة للوصول إلى أكثر من 50٪ بحلول عام 2030.

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