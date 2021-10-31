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أسعار المشتقات النفطية لشهر تشرين الثاني

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الأحد، 31-10-2021 03:38 م

أسعار المشتقات النفطية لشهر تشرين الثاني

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الوكيل الإخباري- عمّان 31 تشرين الأول/ عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأحد اجتماعها الشهري برئاسة رئيسة اللجنة/ أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً خلال شهر تشرين الثاني القادم.

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واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين الأول.


 وبناء عليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 لشهر تشرين الثاني بمقدار 10 فلسات ليصبح 835 فلسا للتر، والبنزين أوكتان 95 بمقدار 10 فلسات ليصبح 1070 فلسا للتر، وتثبيت سعر الديزل عند 615 فلسا للتر.


 على صعيد آخر قررت اللجنة تثبيت سعر الكاز عند 615 فلسا للتر حتى نهاية فصل الشتاء، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة، للتخفيف على الشرائح الأقل دخلاً وتماشياً مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.


وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 83.7 دولار للبرميل في شهر تشرين الأول الحالي مقابل 74.4 دولار للبرميل المسجل في شهر أيلول الماضي.

 




 

 


 

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