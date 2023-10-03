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الثلاثاء، 03-10-2023 01:53 م

الحكومة توقع اتفاقية للاستثمار في الأمونيا والهيدروجين والميثانول الأخضر

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الوكيل الإخباري - كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن الحكومة وقعت اتفاقية إطارية للاستثمار في الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر، ومذكرة تفاهم لدراسة الاستثمار في إنتاج الميثانول الأخضر في الأردن مع شركتين عالميتين متخصصتين.

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ونوه الخرابشة خلال مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك )2023 المنعقد في العاصمة الإماراتية ابوظبي، إلى أن الحكومة ستوقع قريباً عدد من مذكرات التفاهم مع الشركات المهتمة في الاستثمار بمجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ومشتقاتهما.


وأكد أن الأردن يعمل على استغلال كافة الإمكانات لإنتاج المزيد من الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الطاقة الخضراء سواء على شكل كهرباء أو هيدروجين اخضر.


وأضاف أن الأردن على وشك الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، واتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها جعل المملكة مركزاً اقليمياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين.

وقال إن التحول الطاقي في الأردن بدأ منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن مساهمة الطاقة المتجددة من الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة لم تكن تتعدى في عام 2014 نسبة الـ 1% في حين وصلت حاليا إلى نسبة 27%.

 

ولفت الخرابشة الى ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية تقوم حاليا باعداد استراتيجية للنقل الكهربائي واستراتيجية للهيدروجين الاخضر واعداد خطة وطنية لترشيد الطاقة والتي ستكون مدخلا لمراجعة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة.

 




 

 


 

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