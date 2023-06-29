إربد تشهد حركة سياحية نشطة خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري- تشهد المناطق السياحية والترفيهية في محافظة إربد، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، إقبالاً لافتاً من الزوار، في أجواء تجمع الباحثين عن التسوق والترفيه من داخل وخارج المحافظة .

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وقالت مديرة سياحة إربد الدكتورة مشاعل الخصاونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المناطق السياحية والترفيهية سجلت ارتفاعًا في عدد الزوار من مختلف المحافظات، لاسيما بعد إعلان دائرة الآثار العامة إعفاء الأردنيين من رسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف، يوم الثلاثاء، بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الدائرة بالإضافة إلى برنامج اردنا جنة الذي أسهم بتنشيط السياحة الداخلية .



وأضافت، أن المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، عملت على توفير متطلبات السلامة كافة، والاهتمام بخدمات النظافة في مختلف المواقع ورفعت مستوى الامتثال على الأنشطة التي تشهدُ إقبالًا خلال العيد، مشيرة أن المناطق السياحية والترفيهية تعتبر المتنفس الرئيس لأهالي وزوار المحافظة، خاصةً خلال الأعياد ،والإجازات الصيفية .