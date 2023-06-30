الجمعة 30-06-2023
الوكيل الاخباري

حالة الطقس رابع أيام عيد الأضحى

استئناف عمل معبر “الكرامة” السبت لاستقبال الحجّاج

الآلاف يتابعون فعاليات صيف الأردن في إربد

بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازته السـنـوية

البترا تسجل رقما قياسيا خلال النصف الأول من 2023 بنحو 700 ألف زائر

150 ألف زائر لحدائق الملك عبدالله الثاني في إربد خلال العيد

بعد تمرد فاغنر.. روسيا تعلن زيادة في رواتب الجيش

ولي العهد ينشر صورة له مع الأميرة رجوة ويهنئ بعيد الاضحى

بيان من إدارة موقع تلفريك عجلون للأردنيين

تحذير هام من نقابة الحلي والمجوهرات للمواطنين في الأردن

الجمعة، 30-06-2023 08:37 م

الآلاف يتابعون فعاليات صيف الأردن في إربد

6202323233347989636854


الوكيل الاخباري - تواصلت في مدينة الحسن الرياضية للشباب في إربد اليوم الجمعة، فعاليات برنامج صيف الأردن، وسط حضور جماهيري حاشد تفاعل بحرارة مع فقرات البرنامج .

واشتملت الفعاليات التي حضرها محافظ إربد بالإنابة الدكتو حمدان السرحان، والحكام الإداريين، ونائب مدير شرطة إربد العقيد فرحان العموش، ورئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني، ونائب رئيس المجلس منير الغرايبة، وعدد من أعضاء المجلس، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والفعاليات الرسمية والأهلية على فقرات ترفيهية للأطفال تخللها مسابقات ثقافية وتوزيع جوائز على الفائزين، بالإضافة الى الرسم على وجوه الأطفال.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
620232095521575742543

استئناف عمل معبر “الكرامة” السبت لاستقبال الحجّاج

image (1)

البترا تسجل رقما قياسيا خلال النصف الأول من 2023 بنحو 700 ألف زائر

61585520_951978585133127_2311958394103136256_n

150 ألف زائر لحدائق الملك عبدالله الثاني في إربد خلال العيد

55

ولي العهد ينشر صورة له مع الأميرة رجوة ويهنئ بعيد الاضحى

6202325133918835544441

بيان من إدارة موقع تلفريك عجلون للأردنيين

6202327191116848684867

تحذير هام من نقابة الحلي والمجوهرات للمواطنين في الأردن

أخبار متعلقة
320221203737534260047

وفاة شاب بصعقة كهربائية في إربد

1686308135454

وفد من منظمة السياحة العالمية ووزراء سياحة عرب يزورون أم قيس

معلومات-عن-مدينة-أربد

إعمار إربد تطرح عطاء إعادة تأهيل حديقة الزهراء

wwwwww

توضيح امني حول العثور على مغارة في اربد

347797319_978543676833818_7494599368663712122_n

مستشفى "الملك المؤسس" يحصل على شهادة الايزو

5202323102657946398977

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق غداً