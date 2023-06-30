الآلاف يتابعون فعاليات صيف الأردن في إربد

الوكيل الاخباري - تواصلت في مدينة الحسن الرياضية للشباب في إربد اليوم الجمعة، فعاليات برنامج صيف الأردن، وسط حضور جماهيري حاشد تفاعل بحرارة مع فقرات البرنامج .



واشتملت الفعاليات التي حضرها محافظ إربد بالإنابة الدكتو حمدان السرحان، والحكام الإداريين، ونائب مدير شرطة إربد العقيد فرحان العموش، ورئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني، ونائب رئيس المجلس منير الغرايبة، وعدد من أعضاء المجلس، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والفعاليات الرسمية والأهلية على فقرات ترفيهية للأطفال تخللها مسابقات ثقافية وتوزيع جوائز على الفائزين، بالإضافة الى الرسم على وجوه الأطفال.

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