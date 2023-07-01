الآلاف يتفاعلون مع فعاليات صيف الأردن في اربد

الوكيل الاخباري - اختتمت اليوم السبت، بمدينة الحسن الرياضية في إربد فعاليات الأسبوع الثاني من برنامج فعاليات صيف الأردن 2023، وسط تفاعل جماهيري حاشد زاد عن عشرة آلاف شخص.



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واشتملت الفعاليات التي حضرها محافظ إربد بالإنابة الدكتور حمدان السرحان والحكام الإداريين ونائب مدير شرطة المحافظة العقيد فرحان العموش ومدير التنمية الاجتماعية محمد أبو طربوش ومدير شباب اربد يحيى المومني وعدد من المسؤولين وفعاليات أهلية، على فقرات رسم على وجوه الأطفال وعروض ترفيهية وترويحية ومسابقات ثقافية تخللها توزيع جوائز على الفائزين.



وتضمنت الفعاليات عرضا فلكوريا لفرقة عمون للتراث وباقة من الأغاني الوطنية والفلكلورية للفنان أحمد عبندة في حين واصل البازار الخيري للجمعيات والأسر المنتجة عرض منتجاته وتسويقها للجمهور.



