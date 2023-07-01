بلدية غرب اربد ترفع 400 طن نفايات خلال العيد

الوكيل الإخباري - رفعت بلدية غرب إربد 400 طن من النفايات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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وقال رئيس البلدية جمال البطاينة في بيان اليوم ان الفرق التي تم تشكيلها مؤخراً من أقسام البيئة والصحة قامت بمتابعة أوضاع النظافة ورفع مخلفات الذبائح، وتعقيم الحاويات ورصد التجاوزات وتنظيف وتطهير مواقع الزرائب ومخلفات الذبائح بالإضافة إلى أعمال النظافة العامة من رفع المخلفات والقمامة.



وأشار الى ان فرق البلدية تعمل على مدار الساعة لاستدامة النظافة في شوارعها خلال عطلة العيد في كافة مناطق غرب إربد.



وأضاف البطاينة انه وبالرغم من الممارسات الخاطئة التي انتهجها البعض من أصحاب المحال التجارية والملاحم وأصحاب الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، إلا أن كوادر البلدية قدمت كافة إمكاناتها وجهودها وواصلت الليل بالنهار للمحافظة على مستوى النظافة في كافة مناطق غرب إربد.



وأكد البطاينة أن البلدية وفي ظل نقص كوادرها وإمكانياتها المحدودة بذلت جهودا مضاعفة خلال عيد الأضحى المبارك ضمن برنامج تم وضعه مسبقاً لاستدامة النظافة، لافتاً ان المحافظة على النظافة مسؤولية مشتركة بين البلدية والمواطنين، ولا تتحقق بالشكل المطلوب إلا إذ تم التعاون بين الجميع

وأوضح البطاينة أن البلدية خصصت حاوية لكل ملحمة على حدةً ليصار لوضع جميع مخلفات الذبائح بها ليتم التعامل معها لاحقاً دون ان تتسبب تلك المخلفات وخاصة العظام بتعطيل عمل الكابسات.