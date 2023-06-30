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الجمعة، 30-06-2023 07:01 م

150 ألف زائر لحدائق الملك عبدالله الثاني في إربد خلال العيد

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الوكيل الاخباري - تشكل حدائق الملك عبدالله الثاني مع باقي حدائق البلدية في محافظة إربد، مقصداً ترويحياً ومتنفساً احتضن عشرات الآلاف خلال الأيام الثلاثة الأولى من عطلة عيد الأضحى المبارك.

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ولم يقتصر رواد حدائق الملك عبدالله الثاني على أبناء المدينة ومحافظة إربد، بل كانت مقصداً للزوار من المحافظات القريبة لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء بأجواء مريحة وآمنة تتكامل فيها الخدمات والمرافق التي تناسب مختلف الفئات العمرية.


وقال رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي إن تنوع المنتج الترفيهي في الحدائق التي أنشئت بمكرمة ملكية سامية يشجع على استقطاب عشرات الآلاف من المواطنين الباحثين مع عائلاتهم عن الترفيه غير المكلف لهم مادياً، حيث يستطيعون وبأقل التكاليف قضاء ساعات ممتعة بأجواء مثالية تتوفر فيها كافة عناصر الترفيه المطلوبة.


وبحسب الدكتور الكوفحي، فقد أم مختلف حدائق البلدية ما يزيد على ربع مليون زائر خلال الأيام الثلاثة الأولى من عطلة عيد الأضحى المبارك.


بدوره، قال مدير حدائق الملك عبدالله الثاني المهندس يحيى العمري، إن الحدائق احتضنت خلال أيام عيد الأضحى ما يزيد على 150 ألف زائر، حيث قضوا هم وأطفالهم أوقات ممتعة من المرح والسرور .


وأشار العمري إلى أن المتنزهين الذين يتدفقون على الحدائق للتمتع بمرافقها المنتشرة على كامل مساحتها الداخلية والخارجية التي تبلغ 180 دونماً، يجدون ضالتهم المنشودة في التمتع بالأجواء الصيفية والترويح عن أنفسهم ببيئة ترفيهية جاذبة، حيث تستقطب الحدائق بمرافقها المتنوعة الآلاف من الزائرين من خارج إربد من محافظات المفرق وجرش وعجلون وحتى الزرقاء .


وأكد العمري، أنه رغم الأعداد الضخمة التي ارتادت الحدائق خلال عطلة العيد، لم تسجل أي حادثة تعكر صفو وأجواء جموع المواطنين، مشيراً إلى أن الحدائق تحظى بمتابعة أمنية من قبل شرطة إربد ونقطة شرطة البلدية وأقسام النجدة والسير حفاظاً على أمن وراحة وسلامة الزوار.


وعبر مواطنون عن سعادتهم بالأجواء المثالية في الحدائق والخدمات المتوفرة فيها والبيئة الصحية والآمنة التي تمكنهم من قضاء أوقات سعيدة مع عائلاتهم.





 




 

 


 

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