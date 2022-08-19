الحكومة : مركز شامل للخدمات الحكومية في عمان خلال أسابيع

الوكيل الاخباري - قالت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، إن الحكومة ستبدأ خلال أسابيع بإنشاء مركز شامل للخدمات الحكومية في منطقة المقابلين بالعاصمة عمّان.



وأضاف الشبول، خلال استضافته عبر التلفزيون الأردني، أن الحكومة ستقوم العام المقبل بإنشاء 15 مركزا للخدمات الحكومية في المحافظات كافة.



ولفت إلى أن الهدف من المراكز تقديم خدمات ضرورية خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام السبت في مكان واحد.



ويأتي ذلك في سياق خطة التحديث الإداري لتقديم خدمات حكومية ميسرة للمواطنين.

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