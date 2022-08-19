السبت 20-08-2022
الوكيل الاخباري

انخفاض ملحوظ على أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة اليوم

فاجعة هزت قلوب الأردنيين.. دفن أبنائه الخمسة في يوم واحد

تجارة الأردن: التحول الرقمي ركيزة لتحسين بيئة الاستثمار

"خلوة" لرؤساء الجامعات لمناقشة تنظيم العمل الحزبي للطلبة

طقس صيفي في معظم مناطق المملكة حتى الثلاثاء

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب السبت في المملكة

امتحان تنافسي لتعيين 2500 معلم ومعلمة اليوم

وفيات السبت 20-8-2022

تونس.. منع وزير سابق من السفر للمرة الثامنة

اربد: الآلاف يتابعون فعاليات صيف الأردن

الجمعة، 19-08-2022 08:39 م

الحكومة : مركز شامل للخدمات الحكومية في عمان خلال أسابيع

مبنى رئاسة الوزراء


 الوكيل الاخباري - قالت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، إن الحكومة ستبدأ خلال أسابيع بإنشاء مركز شامل للخدمات الحكومية في منطقة المقابلين بالعاصمة عمّان.

وأضاف الشبول، خلال استضافته عبر التلفزيون الأردني، أن الحكومة ستقوم العام المقبل بإنشاء 15 مركزا للخدمات الحكومية في المحافظات كافة.

ولفت إلى أن الهدف من المراكز تقديم خدمات ضرورية خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام السبت في مكان واحد.

ويأتي ذلك في سياق خطة التحديث الإداري لتقديم خدمات حكومية ميسرة للمواطنين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
a7acdc50-36f4-45ae-9b18-3691828bd193

فاجعة هزت قلوب الأردنيين.. دفن أبنائه الخمسة في يوم واحد

441832

تجارة الأردن: التحول الرقمي ركيزة لتحسين بيئة الاستثمار

خلوة في الجامعة الاردنية

"خلوة" لرؤساء الجامعات لمناقشة تنظيم العمل الحزبي للطلبة

1120212110598873149457

امتحان تنافسي لتعيين 2500 معلم ومعلمة اليوم

820224155719557052832

اربد: الآلاف يتابعون فعاليات صيف الأردن

وزارة الصحة

مراكز فحص كورونا خلال أسبوع ما عدا الجمعة

أخبار متعلقة
8202213205815349058928

توضيح حكومي بشأن ارتفاع الأسعار

1658755208746

الشّبول يستقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري

www

رئيس الوزراء يؤكد العلاقة الاستراتيجية مع مصر

1658748461331

الشبول يؤكد دعم الأردن لعقد الاجتماعات الإعلامية العربية

0L5A0349

الخصاونة: مؤشرات واعدة لاستخراج موارد طبيعية قد تغنينا عن فرض ضرائب

w

الملكية الأردنية : الحكومة قدمت دعما للشركة بقيمة 70 مليون دينار