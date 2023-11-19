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الأحد، 19-11-2023 11:55 ص

الحكومة ملتزمة بأسعار الخبز ولن يكون هناك رفع للأسعار

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الوكيل الإخباري - أكّد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن الحكومة ملتزمة بأسعار الخبز ولن يكون هناك رفع للأسعار اطلاقاً على رغم من التحديات الإقليمية والتي انعكست على أسعار الحبوب.

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وأضاف الشمايلة خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والدوائر التابعة لها أن أسعار الحبوب ارتفعت بسبب الحرب الروسية والأوكرانية واثرت بشكلٍ مباشر على الأردن، لكن هذا لن يكون ملزم لاتخاذ قرار برفع أسعار الخبز بعد دعمها بالموازنة العامة بمبلغ 277 مليون دينار.


ولفت إلى أن الحرب الروسية الاوكرانية حالت دون اكمال المخطط الحكومي بتمكين مخزون الأردن من الحبوب لما يكفيها لمدة عامين.


وبين الشمالي، أن تخزين الحبوب يتم برعاية القوات المسلحة بهدف عدم العبث بها خاصة وأن تعرضها للعبث يعني خسارتها بالكامل.


 




 

 


 

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