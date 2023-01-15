الحكومة: ملتزمون بعدم زيادة أسعار الخبز رغم الأعباء

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، الأحد، إنّ الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الخبر، رغم ما يترتب علينا من أعباء.وأضاف الشمالي، خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، أن الحكومة تدعم كيلو الخبز بأكثر من 20 قرش للكيلو.وأشار، إلى أن المخزون الاستراتيجي لغاية بداية العام الحالي للقمح يكفي 13 شهر، و10أشهر للشعير.وأكّد، أنه لم نسجل أي نقص للمواد الغذائية في الأردن، رغم ارتفاع أسعار بعض السلع عالميًا، وأجور شحنها.وبين، أن الصادرات الأردنية ارتفعت 48%؜ خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي، منها 23% صادرات الفوسفات والبوتاس.ولفت الشمالي، إلى أن الحكومة بصدد وضع استراتيجية خاصة للتجارة الإلكترونية.