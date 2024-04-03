الأربعاء 03-04-2024
الوكيل الاخباري
 

هيئات حقوقية: ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة إلى 7990

خلال ساعات .. ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

الحكومة: نسبة الإنجاز في البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام 90%

وزير الخارجية: قتل إسرائيل 7 عمال إغاثة في غزة جريمة حرب جديدة

الأردنية للطيران تعلن توفر فرصة عمل

عاجل بولندا: استهداف المطبخ العالمي وضع تضامننا مع إسرائيل في اختبار صعب

أمين عام الناتو يدين مقتل موظفي الإغاثة بغزة

إتلاف 138 كغم من اللحوم المجمدة بإربد

الملك يصل إلى موقع أم الجمال الأثري للقاء وجهاء وممثلين عن أبناء البادية الشمالية

بولندا تستدعي السفير الاسرائيلي على خلفية مقتل عاملي الاغاثة في غزة

الأربعاء، 03-04-2024 08:21 م

الحكومة: نسبة الإنجاز في البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام 90%

660d8cdc642e5


الوكيل الاخباري- التقى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، الأربعاء، عدداً من سفراء وممثلي الدول المانحة والمؤسسات التمويلية، بهدف اطلاعهم على مستجدات عمل البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام، وحشد التمويل اللازم للبرنامج.اضافة اعلان


واستعرض الشريدة خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة التخطيط، إنجازات أولويات البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام 2022- 2025 وفق محاور البرنامج الثلاث؛ محور تطوير الخدمات ومحور التطوير المؤسسي ومحور التشريعات، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز في البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، بلغت 90% من أولويات العمل المجدولة لسنة 2023.

وتطرّق إلى أهم الإنجازات المتحققة في المحاور الثلاث؛ ففي محور الخدمات، بين الشريدة أنه جرى رقمنة وأتمتة 45% من الخدمات بواقع 1077 خدمة حكومية، وتطبيق خدمات الجيل الخامس في أربع محافظات، إلى جانب تشغيل 3 مراكز خدمات حكومية.

وفي محور التطوير المؤسسي، قال الشريدة إن الحكومة أنشئت هيئة الخدمة والإدارة العامّة، وأطلقت برنامج تعزيز الثقافة المؤسسية الذي سيطبّق في 50 وزارة ودائرة حكومية هذا العام.

وفي المحور الثالث، التشريعات، أشار الشريدة إلى حزمة التشريعات التي أقرتها الحكومة بهدف مأسسة العمل في المحاور الأخرى، مثل نظام الخدمة المدنية.

وكشف الشريدة، عن أبرز ملامح أولويات عمل سنة 2024 والتي تتضمن 51 أولوية، موزعة على مكونات الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والثقافة المؤسسية، والموارد البشرية، والتشريعات.

بدورها، أكّدت طوقان أن الأردن ماضٍ بجهوده في مسار التحديث الإداري، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين ورفع كفاءة الجهاز الحكومي للوصول إلى قطاع عام كفؤ، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
dabb2f1db31323670bb8bac7db5444fc

وزير الخارجية: قتل إسرائيل 7 عمال إغاثة في غزة جريمة حرب جديدة

images (1)

إتلاف 138 كغم من اللحوم المجمدة بإربد

660d7b0b24c31

الملك يصل إلى موقع أم الجمال الأثري للقاء وجهاء وممثلين عن أبناء البادية الشمالية

1c8320c5da2b4f25ce479f8216d7cbf2

الأردن يشارك في اجتماع مجلس الجامعة العربية حول وقف العدوان على غزة

660d686fc346e

الملك وغوتيريش يؤكدان ضرورة توفير الحماية للعاملين في منظمات الإغاثة في غزة

660d5a19db5c3

الخصاونة يؤكد على الموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية

أخبار متعلقة
1711288749368

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية

1534254038710

الشواربة يكشف مبررات تعديل قانون أمانة عمّان

1710684970771

رئيس الوزراء يستقبل وزير الخارجية السنغافوري