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الأحد، 28-11-2021 01:42 م

الحلي والمجوهرات توضح حول احتيال الذهب وغرامة تصل الى 3 الاف دينار

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الوكيل الاخباري - تيماء عبيدات


أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان إن الذهب يباع في الأسواق المحلية حسب الأسعار العالمية ولا يمكن أن يتم بيعه على العروض.

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وقال علان لـ "الوكيل الإخباري" إن العروض التي يتم تسويقها على الذهب غير حقيقية، وان تسعير السلع الذهبية يتم بناءً على عياره ووزنه ، وقيمة الاجور المصنعية .


واشار علان الى ورود النقابة الكثير من الشكاوى بتعرض المواطنين للنصب والاحتيال جراء شرائهم الذهب من محلات العروض تبين لاحقاً انها مزيفة او مغشوشة.


وبين  أن النقابة تقوم بمتابعة شكاوى المواطنين حول الذهب ، مشيراً ان غرامة الغش بسلعة الذهب تصل غرامتها الى 3 الاف دينار بالحد الادنى ، تصل الى اغلاق المحل.


وأكد على ضرورة أن يحرص الراغب بشراء الذهب أن تكون  القطعة الذهبية من مصدر موثوق وعدم شراءها الكترونيا.


وحذرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، المواطنين، من انتشار إعلانات متعددة لعروض على المجوهرات الذهبية.

 

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