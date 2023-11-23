الحمل الكهربائي في الأردن يواصل الارتفاع ويسجل 3370 ميغاواط يوم أمس

الوكيل الإخباري - واصل الحمل الكهربائي المُسجل على الشبكة الكهربائية بالارتفاع، يوم أمس الأربعاء، ليصل إلى 3370 ميغاواط.

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وقالت شركة الكهرباء الوطنية لـ " الوكيل الإخباري" إن استمرار ارتفاع الأحمال يأتي في ظل انخفاض درجات الحرارة، وبرودة الطقس، خاصة خلال ساعات المساء، ما يزيد من الاعتماد على الأجهزة الكهربائية للتدفئة.



وبيّنت أنه من المُتوقع أن يتجاوز الحمل الأقصى خلال موسم الشتاء الحالي حاجز الـ 4200 ميغاواط.



وأشارت الشركة إلى أن الشبكة قادرة على استيعاب الاحمال بمختلف احجامها، وتعمل بشكل مستمر على ادامة التيار الكهربائي وتزويد شركات التوزيع بالطاقة اللازمة.