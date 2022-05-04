الحنيطي: تقديم كافة أشكال الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى

الوكيل الإخباري - اطمأن رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي على الوضع الصحي للمرضى، موجها بضرورة تقديم كافة أشكال الرعاية الصحية والعلاجية لهم، ونقل لهم تحيات ومحبة جلالة القائد الأعلى وتهنئته بمناسبة عيد الفطر السعيد، وتمنياته لهم بالشفاء العاجل.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال زيارة اللواء الركن الحنيطي اليوم الأربعاء، مديرية الخدمات الطبية الملكية، وكان في استقباله مديرها العام.



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى شرح مفصل قدمه مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، عن المهام والواجبات التي تقوم بها المديرية، والمستوى المتميز الذي وصلت إليه، وعن واقع الخدمة الطبية والعلاجية التي تقدمها المستشفيات العسكرية للمواطنين في مختلف محافظات المملكة.



وأشاد اللواء الركن الحنيطي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية والدور الذي تقوم به، مؤكدا على استمرار القوات المسلحة بدعم الخدمات الطبية الملكية لأداء مهامها على أكمل وجه.