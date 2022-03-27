الحنيطي يرعى حفل توزيع كأس رئيس هيئة الأركان المشتركة

الوكيل الاخباري - رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، حفل تسليم الكؤوس للتشكيلات والوحدات الفائزة بكأس رئيس هيئة الأركان المشتركة لمختلف النشاطات لعام 2021.



وقال اللواء الركن الحنيطي: "إن تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية تجني ثمرة الجهود من المنافسة والتدريب والعمل المتواصل الذي أوصلها إلى أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية، وأن هذا التكريم ما هو إلا حافز للجميع لبذل المزيد من العمل والعطاء".



ودعا رئيس هيئة الأركان المشتركة كافة التشكيلات والوحدات لمواصلة التطوير في التدريب والتأهيل والبحث عن كل ما هو جديد لاكتساب المهارات المرتبطة بالعمل والحصول على المعارف التي تساعد على تحسين الأداء لتحقيق الأهداف والتطلعات التي تسمو إليها القوات المسلحة الأردنية.

اضافة اعلان