الملك يعزي آل التميمي

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء، بوفاة المرحوم الكابتن الطيار الحربي المتقاعد طلال عبدالله التميمي( ابو فارس)



ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم وعموم ال التميمي ، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

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