الملك يلتقي العاهل البحريني

الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الصخير، الخميس، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.



وبحث جلالتاهما العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين المملكتين والشعبين الشقيقين، مؤكدين أهمية العمل على توسيع فرص التعاون في الميادين المختلفة .



وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة بالمنطقة، خصوصا ما تشهده غزة من تطورات خطيرة، إذ جرى التأكيد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين، والاستمرار بإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.



وتم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين، الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع، ويمكن الأشقاء الفلسطينيين من الحصول على حقوقهم العادلة والمشروعة.

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