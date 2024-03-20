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معلومات حول العفو العام في الاردن - صورة

الأربعاء، 20-03-2024 10:41 م

معلومات حول العفو العام في الاردن - صورة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  نشر وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين صورة على حسابه الشخصي في تويتر بمناسبة توجيهات جلالة الملك باعداد مشروع عفو عام.

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وكتب المبيضين : بصدور قانون العفو المرتقب الذي أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني تكون المأثرة الملكية هي الثامنة عشرة في تاريخ الاردن المعاصر، حفظ الله جلالة الملك عبد الله الثاني وأدام عزه.

 

- وكانت الأعوام 1924 الى عام 1950 قد شملت 4 قوانين للعفو العام بعهد المغفور له الملك عبد الله المؤسس طيب الله ثراه


- وعام 1951 العفو العام الذي أصدره جلالة المغفور له الملك طلال بن عبد الله طيب الله ثراه


- ومن عام 1952 الى عام 1999 أصدر جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه 9 قوانين للعفو العام


- و منذ عام 1999 حتى اليوم، أصدر جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم 3 قوانين للعفو العام

 


 

 

 

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